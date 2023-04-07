الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته مخدر الحشيش وخنجر وطلقة نارية

جريدة الدستور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته خنجر وقبضة وطلقة نارية و3 قطع من جوهر الحشيش المخدر. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبد الرحمن الصياد، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عبد العال، مأمور الجمرك و فرج حمدي، رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون سلاحا أبيض داخل حقائب الراكب، فقام تامر عادل، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد محمد عبد السلام، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط خنجر.

قام أحمد عمر كحك، مدير الجمرك، بتكليف كل من وليد جمال وأحمد عبد السلام مأموري الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة، مما أسفر عن ضبط ٣ قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن ٢٤ جراما و قبضة حديدية و طلقة نارية صالحة للاستعمال.

أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأن القبضة والخنجر والطلقة محظور حيازتها طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

أمر أسامة محمد دياب، مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

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