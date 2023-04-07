إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمركز سنورس بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة نشبت بين عائلتين، منذ قليل، بعزبة عبد العظيم التابعة لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب الخلاف على أسبقية ري الأراضي الزراعية لكل منهما وتصاعد المشاجرة وتم استخدام الشوم والأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الأشرف، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة، بين عائلة الحدادين وعائلة عبد العظيم بسبب خلافات على أسبقية ري الأراضي الزراعية الخاصة بكل منهما، مما أدى إلى تشابك ومشاجرة بالشوم والمنجل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز وتمكن من فض المشاجرة والقبض على المتسببين بها.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص منهم حالة خطيرة وجرى نقل المصابين بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.