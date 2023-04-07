الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. الحزن يخيم على وجه "حُسن"

رسالة الإمام
رسالة الإمام

في بداية مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تظهر وهي تسير وسط مياه النيل في مركب والحزن يخيم عليها بعد مقتل الحبيب على يد رجل ملثم ورميه في مياه النيل.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 ، تظهر حُسن - التي تقوم بأدائها التمثيلي الفنانة أروى جودة- والحزم يملأ وجهها بعد أن فقدت حبيبها “نور محمود” وبالرغم من ذلك لم تدخل حسنة فى البكاء، حيث يبدو عليها حالة من الصدمة الشديدة.

وتتذكر حُسن حديث الحبيب -الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان نور محمود- وهو يقول لها أنه قرأ في بردية فرعونية قديمة أن النيل فاض حزنا على أوزوريس بسبب حزن إيزيس. 

في الحلقة 16 من "رسالة الإمام".. الشافعي: إن المحب لمن يحب مطيع

أبطال الحلقة 16 من مسلسل رسالة الإمام

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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