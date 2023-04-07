الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. جوني في ورطة بسبب "مزرطة" سلاحف النينجا

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

عرضت شبكة قنوات أون قبل قليل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 بطولة النجم أحمد مكي وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023 حيث يستكمل المسلسل الأحداث الكوميدية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

وشهدت الحلقة 16 بطولة النجم أحمد مكي أحداثا كوميدية مختلفة، حيث تطرقت الحلقة إلى تحضيرات مسرحية “سلاحف النينجا” على مسرح جوني العظيم وبعد اختلاف طاقم علم المسرحية أيقن جوني أن المسرحية مسروقة من سلاحف النينجا العالمية وبدأ في الهجوم على هجرس وسبه قائلا “بتمزرط سلاحف النينجا اللي اتعملت مسلسلات وأفلام وكل حاجة”.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. خطة الكبير للبحث عن الدكتور ربيع

يبدأ جوني في البحث عن حل للخروج من ورطته بالبحث عن فكرة جديدة للمسرحية ولكن تفشل كل السبل للخروج بحل للأزمة حتى يعلم أن هجرس أحضر أحد الصحفيين للترويج للمسرحية فيزداد غضبه خوفا من خروج أخبار عن العمل أو معرفة وجود طفل “العترة” في المسرحية يقوم باستغلالها مسرحيا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في مسلسل الكبير أوي بجزءه السابع عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد مكي منهم الفنان بومي فؤاد والفنان محمد سلام والفنانة رحمة أحمد وحسين حجاج وهشام إسماعيل وعدد كبير من النجوم كما يتواجد عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا والفنانة نور والفنان محمد محمود والمسلسل من إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشهد الحلقات القادمة من مسلسل الكبير أوي 7 عدد من الحلقات الهامة منها حلقات الكرة من خلال استضافة الجيل الذهبي للكرة المصرية لمواجهة فريق المزاريطة ومنهم الكابتن محمد بركات وزيدان وغيرهم من النجوم.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل سره الباتع 

 

الكبير اوى الجزء السابع الكبير اوي الجزء 7 مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 16 مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 مسلسل رمضان 2023 حلقة الكبير قوى 16 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقه السادسة عشر مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 16 موعد مسلسل الكبير أوى 7 مواعيد مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 أحمد مكى

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان»

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سامح الصريطي يفكر في طلب سوسن بدر بخصوص قتل زوجها

وفاة الفنانة شيرين الطحان

العثور على جثة طفلة متوفية في ظروف غامضة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. كوميديا سلاحف النينجا في مسرحية جوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيدًا فى خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»