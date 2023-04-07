مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. جوني في ورطة بسبب "مزرطة" سلاحف النينجا

عرضت شبكة قنوات أون قبل قليل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 بطولة النجم أحمد مكي وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023 حيث يستكمل المسلسل الأحداث الكوميدية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

وشهدت الحلقة 16 بطولة النجم أحمد مكي أحداثا كوميدية مختلفة، حيث تطرقت الحلقة إلى تحضيرات مسرحية “سلاحف النينجا” على مسرح جوني العظيم وبعد اختلاف طاقم علم المسرحية أيقن جوني أن المسرحية مسروقة من سلاحف النينجا العالمية وبدأ في الهجوم على هجرس وسبه قائلا “بتمزرط سلاحف النينجا اللي اتعملت مسلسلات وأفلام وكل حاجة”.

يبدأ جوني في البحث عن حل للخروج من ورطته بالبحث عن فكرة جديدة للمسرحية ولكن تفشل كل السبل للخروج بحل للأزمة حتى يعلم أن هجرس أحضر أحد الصحفيين للترويج للمسرحية فيزداد غضبه خوفا من خروج أخبار عن العمل أو معرفة وجود طفل “العترة” في المسرحية يقوم باستغلالها مسرحيا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في مسلسل الكبير أوي بجزءه السابع عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد مكي منهم الفنان بومي فؤاد والفنان محمد سلام والفنانة رحمة أحمد وحسين حجاج وهشام إسماعيل وعدد كبير من النجوم كما يتواجد عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد السقا والفنانة نور والفنان محمد محمود والمسلسل من إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتشهد الحلقات القادمة من مسلسل الكبير أوي 7 عدد من الحلقات الهامة منها حلقات الكرة من خلال استضافة الجيل الذهبي للكرة المصرية لمواجهة فريق المزاريطة ومنهم الكابتن محمد بركات وزيدان وغيرهم من النجوم.

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