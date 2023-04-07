مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. خطة الكبير للبحث عن الدكتور ربيع

بدأت شبكة قنوات أون قبل قليل عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي وعدد كبير من نجوم الكوميديا وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل "الكبير أوي 7" الحلقة الـ16.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

ويشهد "الكبير أوي 7" الحلقة الـ16 اليوم أحداثا جديدا ومشوقة حيث تشهد الحلقة خطة من الكبير أوي الذي يقدم دوره الفنان أحمد مكي للإبقاء بالدكتور ربيع بعد الهروب من الوحدة الصحية بعد خدعة نفذها وأقنع الكبير بأنه ليس الدكتور ربيع وأنه شقيقه التمرجي.

يحاول الكبير ورجاله البحث عن ربيع بعد هروبه حيث يرى الكبير أنه تعرض لعيب كبير كما يحاول الكبير البحث عن علاج لنجله العترة بعد الظروف القاسية التي تعرض لها بسبب مفعول المادة التي حضرها الدكتور ربيع وشربها نجله وأصبح طفلا في جسد رجل عجوز.

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أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

يشارك في بطولة مسلسل "الكبير أوي 7" عدد كبير من النجوم بمشاركة الفنان أحمد مكي، منهم الفنانة الشابة رحمة أحمد، والفنان بيومي فؤاد، والفنان الشاب مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا والفنانة نور والفنان محمد محمود، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

المسلسل يعرض على شبكة قنوات أون يوميًا حيث يعرض المسلسل على قناة أون العام في تمام الساعة السادسة والنصف يوميًا ويعاد 3 مرات أخرى بينما يعاد في الثامنة مساء على قناة أون دراما ويعرض بشكل حصري رقميًا على منصة واتش إت.