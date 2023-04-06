مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الـ15| الدكتور ربيع يعود للعيادة متخفيًا باحثًا عن مجلات ميكي

عاد الدكتور ربيع الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد إلى الوحدة الصحية في قرية المزاريطة، مرة أخرى، بعدما فر هاربًا من الكبير عمدة المزاريطة والذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بعد تركيبة العترة، ضمن أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير اوي الجزء السابع.

مسلسل الكبير اوي ج7 الحلقه 15

ويعود الدكتور ربيع الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد إلى العيادة باحثًا عن مجلات ميكي الذي أولى اهتمام بهم كبيرًا بسبب رغبته في دخول الحمام، وكان لا يستطيع فعل هذا بسبب عدم وجود المجلات معه.

ويحصل الدكتور ربيع الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، طبيب الوحدة الصحية في المزاريطة على المجلات بالفعل، إلا أنه يجد الكبير أمامه، فيتقمص دور الترمجي ربيع، ويبلغ الكبير بأنه شقيق ربيع وليس ربيع ذاته.

ويطلب منه الكبير الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي أن يأتي معه للدوار بسبب تعرض نجله العترة لوعكة صحية شديدة، ويطلب منه الكشف عليه.

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مواعيد إعادة الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7

وتعاد الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.