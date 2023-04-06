مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة الـ15.. الكبير يحقق حلم العترة بالذهاب إلى الملاهى

تمنى العترة الذي يلعب دوره الفنان محمد محمود بدلًا من الفنان مصطفى غريب، نجل الكبير عمدة المزاريطه الذي يجسد دوره النجم أحمد مكي، أن يذهب خارجاً ويلعب في الملاهي بدلًا من رفض زملائه في المدرسة اللعب معه، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

مسلسل الكبير أوي ج7 الحلقه 15

وذهبا كل من الكبير، رفقة نجله العترة إلى الملاهي ومن ثم ركبا قطار الموت، والسيارات المتصادمة، وأجبر العترة الكبير على الرسم على وجهه لتكتمل خروجته، وشعر الكبير بخوف شديد تحوّل إلى قئ مستمر أثناء ركوب قطار الموت.

وتعارك الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي مع نجله العترة الذي يلعب دوره الفنان محمد محمود بسبب بسبب رغبة الأخير في ركوب لعبة الثور، إلا أن الكبير يرفض بسبب رغبته في اللعب بدلًا من نجله، ويقول العترة: "والله لأقول لمربوحة لو مخلتنيش اركب"، ليرد الكبير على نجله قائلًا: "اوعاك تقول لمربوحة ومش هنزل أنا مباجيش هنا كتير، ومش هنزل".

ويلعب الفنان محمد محمود دور العترة، ويظهر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع ويستمر ظهوره حتى حلقة غدًا الجمعة المقرر عرضها في تمام الساعة 6: 15 مساءً.

مواعيد إعادة الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي7

وتعاد الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.