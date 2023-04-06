مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 15 الأكثر بحثًا

حالة من الشغف سيطرت على روّاد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبدأوا بالبحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل الكبير أوي 7، خاصًة الحلقة الـ 15 المقرر لها تعرض بعد قليل، لمتابعة الاحداث الجديدة من بينها كيف سيعود العترة كما كان.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 15

ويرصد "الدستور" مواعيد عرض الحلقة الـ 15 من مسلسل الكبير أوي7 في سياق السطور التالية.

يعرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15 للفنان أحمد مكى مساء اليوم الخميس، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ONدراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

أبطال وضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.

وحلَّ الفنان محمد محمود ضيف شرف ضمن ضيوف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بدايًة من الحلقة الـ13 ومن المقرر أن يستمر دوره على الحلقة الـ 15.