نقيب المهندسين يزور قنا ويناقش القضايا المهنية والنقابية مع مهندسى الصعيد

زار المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، محافظة قنا، حيث كان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا، وأعضاء الجمعية العمومية، وبحضور نخبة من رموز وشيوخ وشباب المهندسين وعدد من القيادات التنفيذية للمهندسين في قنا، وذلك خلال الإفطار الذي نُظم في نادي المهندسين بقنا أمس.

وعقب الإفطار عقد النبراوي لقاءً مفتوحًا مع مهندسي قنا، بحضور حشد كثيف من رموز المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية، تم التطرق خلاله إلى كافة القضايا المهنية والنقابية حيث تم فتح باب الحوار والأسئلة والرد على كل استفسارات المهندسين، إذ قام النبراوي بتوضيح كل التساؤلات والأمور التي تهم المهندسين.

وفي كلمته أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بوجوده بين أبنائه وزملائه في قنا، وتقديره لجهودهم من أجل صالح المهنة والعمل المهني والنقابي، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع كل مهندسي مصر خصوصًا صعيد مصر؛ لمناقشة أحوالهم والتعرف على مشاكلهم والاستفادة من آرائهم عن قرب.

وتطرق الحضور لكثير من المناقشات وبينها ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس 2023، والاستجابة لإرادة المهندسين المتمثلة في هذه القرارات.

كما حظي ملف إصلاح منظومة "التعليم الهندسي" بمناقشة مطولة وتفصيلية واهتمام من قبل الحضور، بوصفه قضية رئيسية ومهمة، وهو الحل الجذري لإصلاح وتحسين أوضاع المهنة ومواجهة بطالة المهندسين.

وتناول الحديث أهمية دور النقابة في المساندة القانونية للمهندسين، وبدوره أوضح النبراوي أنه من هذا المنطلق، قام بتشكيل لجنة المساندة القانونية منذ نوفمبر الماضي، ويوليها اهتمامه الشخصي؛ لتقديم الدعم والمساندة القانونية لكل المهندسين الذين يتعرضون لمشاكل مهنية أو قانونية، أو الذين يواجهون أي ظلم أو تعسف من أصحاب العمل، أو التعدي على أي حق من حقوقهم.

وأشار نقيب مهندسي مصر إلى أن اللجنة تعاملت خلال الفترة الماضية مع مجموعة من المشاكل التي تعرض لها المهندسون، وقدَّمت كل الدعم والمساندة القانونية، كاشفًا عن أنه بصدد توسيع عمل هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة؛ لتمتد لخدمة ومساندة المهندسين في كل النقابات الفرعية.

يذكر أن نقابة المهندسين الفرعية بقنا هي ثالث محطة في سلسلة زيارات النبراوي إلى المحافظات خلال شهر رمضان الكريم، والتي استهلها بزيارة إلى المنوفية ثم دمياط، حيث عقد لقاءً مفتوحًا مع حشد من مهندسي المحافظتين.

وتلبية لدعوات المهندسين في المحافظات، يواصل النبراوي جولاته ولقاءه المباشر معهم خلال الفترة المقبلة عبر زيارة عدد من النقابات الفرعية، حيث يتواجد اليوم في الإسكندرية، ثم الشرقية وبني سويف وغيرها خلال الأيام المقبلة.