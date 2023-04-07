انطلاق فعاليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب في برانى

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في ادارة البرلمان والتعليم المدنى فعاليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيمَ يفكر الشباب" بمركز شباب أبو ميلاد التابع لإدارة شباب برانى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتنظم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة برئاسة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، راندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب، منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، كمنصة حوارية يتناقش فيها الشباب وتعكس الاحتياجات والتحديات ذات الأولوية لتكوين صيغة متكاملة لرؤية مشتركة بين الدولة والشباب فى وثيقة شبابية تقدم ماذا يريد الشباب من القيادة السياسية فى المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، علي إن جاء ذلك من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كافة التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة.

وأضاف أن بدأت فاعليات مُنتدي الحور الوطني للشباب بمركز شباب أبو ميلاد بجلسة تعارف أدارها أحمد رمضان مدرب بوزارة الشباب والرياضة، و الحسينى عباس مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعريف بمحاور المنتدى، والتذكير بمنتدى الحوار الوطنى للشباب فى نسخته الاولى ٢٠١٦، ووضع قواعد العمل داخل الورشة.



واوضح ان تلاها جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الإجتماعية، الإقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته وعرض الحلول والمقترحات التي اسفرت عنها الورشة ومناقشتها حيث ناقش الشباب المشارك بعض المشكلات التى تواجههم مثل ضعف الوعى بأهمية الانتخابات وغياب المحليات وايضاً غياب دور المجالس النيابية فى متابعة المشكلات المحلية، وانتشار الأمية، العنصرية القبلية، قلة برامج التوعية لدى النشء والشباب، عجز المدرسين داخل المدارس وعدم توفير سكن لهم وقلة المدارس، قلة الكوادر الطبية وعدم وجود كافة التخصصات، تفعيل تحمل المحافظة نصف التكاليف العلاجية والخدمات الطبية اسوة بالسلوم، انشاء سكن ادارى مناسب للأطباء وطاقم التمريض.

واشار الي انه تم ايضاً مناقش عدم استخراج قسيمة الزواج لعدم وجود اثبات قيد او شهادة ميلاد للبعض وعمل حملات توعية للأهالى بضرورة استخراج بطاقات الرقم القومى، توفير السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية لمنع احتكار السلع وخلق منافس قوى، تفعيل مكتب التموين النموذجى، تفعيل سوق الخضار الحضارى، انشاء وحدات سكن اجتماعي للشباب، ضرورة زيادة الدعم المالى وزيادة الأنشطة داخل مراكز الشباب وصيانتها بشكل دورى، انشاء مصنع لمنتجات التين والزيتون وربطه مع جهاز المشروعات، انشاء محطة تحلية مياه والتوسع فى انشاء ابار لتخزين مياه الامطار.

ولفت الي غن تستمر الجلسات بمراكز شباب المحافظة حتى مايو المقبل، منتدى الحوار الوطني بمراكز شباب مطروح، تحت إشراف أميرة منير وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة إسلام السيد حسن مدير ادارة البرلمان والتعليم المدنى، ومحمود الغمرى مسئول البرلمان بالمديرية، وصلاح حسن إدارة شباب برانى، ومحمد قاسم مدير مركز شباب أبو ميلاد.