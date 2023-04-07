الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الأطباء العرب» ينظم حفل إفطاره السنوى بمشاركة شخصيات عامة

اتحاد الأطباء العرب
اتحاد الأطباء العرب

نظم اتحاد الأطباء العرب، حفل إفطاره السنوي، في مقر دار الحكمة بالقاهرة، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية.

وشارك في حفل الإفطار الدكتور جمال أبوالسرور، رئيس الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية، وعميد كلية طب الأزهر سابقًا، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون المصري، والأستاذ محمد هلال رئيس قناه القاهرة.

كما شارك عدد من رؤساء القطاعات واللجان في اتحاد الأطباء العرب، بينهم؛ الأستاذ جمال مغربي مدير عام الاتحاد، والدكتور علي أبوسيف، رئيس قطاع الإغاثة والتنمية، والدكتور عبدالرحمن كامل الأمين العام لمعهد معتمد، والدكتورة أميمة كامل، أستاذ الصحة العامة، والدكتورة ولاء عبداللطيف، استشاري مكافحة العدوى، والدكتور عصام السيد، مستشار أمين عام اتحاد الأطباء العرب للإعلام والتعاون الدولي، ومقرر عام الروابط الطبية العربية. 

ورحب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، بجميع حضور حفل الإفطار، مؤكدًا حرص الاتحاد الدائم على التواصل مع الأطباء والاتحادات والجمعيات الطبية والروابط المهنية العربية.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، دعا رسلان إلى ضرورة تعاون الجميع سواء حكومات أو منظمات من أجل تعزيز الرعاية الصحية الأولية بما يسهم في تحقيق الوقاية اللازمة من الجوائح والأوبئة في المستقبل، كما اشار إلى ضرورة العمل على مواجهة التحديات الصحية المختلفة في عالمنا العربي.

وجدد رسلان، التأكيد على حرص اتحاد الأطباء العرب الدائم للارتقاء بمستوى الممارسة المهنية ومستوى الطبيب العربي، جنبًا إلى جنب مع الأدوار الإغاثية والإنسانية، مؤكدًا حرص الاتحاد أيضًا على تطوير الأداء المهني للأطباء، والارتفاء بمستوى التدريب، وتطوير ومواكبة التقدم، بما يؤدي لتأدية الأطباء رسالتهم الانسانية عل أكمل وجه.

استشارى مكافحة العدوى اتحاد الأطباء العرب اتحاد المهندسين العرب الإذاعة والتليفزيون المصري التحديات الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية العربية لاعتماد البرامج المهنية

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