الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق برنامج «الرائدة تسأل.. والشيخ مجدى عاشور يجيب» على منصات وزارة التضامن

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أطلقت اليوم الجمعة، وزارة التضامن الاجتماعي ومع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - إنستجرام - تويتر)، برنامج بث مباشر "الرائدة تسأل.. والشيخ مجدي عاشور يجيب" لأول مرة بعد النجاح الذي حققته حلقات فضيلة الشيخ مجدي عاشور مستشار التوعية الدينية بوزارة التضامن الاجتماعي في العامين الماضيين.

وتأتي فكرة البرنامج من طرح الرائدة المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لما يقابلها من أسئلة واستفسارات تطرح عليها من قبل المستفيدين في المدن والقرى، كما تطرح الرائدة عددًا من الأقاويل التي يساء فهمها من الناس، ويرد عليها فضيلة الشيخ مجدي عاشور بالرد الوافي الصحيح.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة وعي المستفيدين خلال الشهر الفضيل؛ حيث طرحت من بداية شهر رمضان المبارك؛ عددًا من المنشورات والفيديوهات الخاصة ببرامج الوزارة ومستفيديها.

وتنشر حسابات وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الوعي والمجتمع وهو عبارة عن 30 فيديو لمشايخ من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورجال الدين المسيحي عن التوعية بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالأسرة المصرية، كما تقدم الوزارة مدفع التضامن للسنة الثانية على التوالي، وهي قصة مختصرة لأحد مستفيدينا يمكن أن تقرأها بشكل سريع قبل مدفع الإفطار.

كما تطلق الوزارة خلال الشهر الفضيل حملة "مع التضامن أنت في أمان"، من خلال الإذاعة المصرية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن رسائل مختصرة بالرسوم المتحركة لما تقدمه الوزارة من برامج، كما تقدم الوزارة إمساكية يومية مدونًا عليها إنجازات وأرقام حققتها الوزارة خلال هذا العام.

وتمتلك منصات التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي 3 ملايين و300 ألف متابع، وحققت خلال العام 2022 وصولًا للجمهور الذي بلغ 33 مليون شخص، وحققت فيديوهاتها عدد مشاهدات وصل إلى 24 مليون مشاهدة.

https://www.facebook.com/MoSS.Egypt?mibextid=LQQJ4d

نيفين القباج وزيرة التضامن وزارة التضامن شهر رمضان المبارك الرائدة تسأل برنامج بث مباشر الشيخ مجدى عاشور

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان»

وفاة الفنانة شيرين الطحان

مسلسل جميلة الحلقة 16.. سامح الصريطي يفكر في طلب سوسن بدر بخصوص قتل زوجها

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. كوميديا سلاحف النينجا في مسرحية جوني

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. تصاعد الأحداث بعد ضرب مجهول لزينة على رأسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريو القاتم: هل تواجه إسرائيل تصعيدًا فى خمس جبهات؟ (تحليل)

مسئولة عن «غارات لبنان».. ما هى «الفرقة 91» فى الجيش الإسرائيلى؟ (فيديو وصور)

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»