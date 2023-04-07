أوقاف الاقصر تفتتح مسجد الشيخ موسى بعد الإنتهاء من بناءه (صور)

افتتحت مديرية أوقاف الاقصر، اليوم الجمعة، برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل الوزارة مسجد الشيخ موسى، وهو من المساجد الجديدة، التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.

ويقع مسجد الشيخ موسى بالزينيه بحرى بمركز الزينية التابع لمحافظة الأقصر، وجاء ذلك بحضور كوكبه من قيادات مديرية أوقاف الأقصر، وإدارة أوقاف الزينيه وعلى راسهم فضيلة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير الإدارة.

وقد ارتقى منبر مسجد الشيخ موسى وألقى خطبة الجمعه الشيخ على صديق أمير مدير إدارة شؤون الإدارات بمديرية أوقاف الاقصر وكانت بعنوان السكينة والطمأنينة فى القرآن الكريم.

وجاء ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر اجتماع لمتابعة سيرالعمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بارمنت وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة.

ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير ١٥٠٠قرية على مستوى الجمهورية “حياة كريمة”، و تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.



حضرالاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز ومسؤلى جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى ارمنت و الشباب والرياضة و الشركه المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.