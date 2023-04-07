رسميًا.. الأهلى يواجه الرجاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 22 أبريل

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تحديد يوم السبت الموافق 22 أبريل موعدًا لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا أسفرت عن مواجهة بين المارد الأحمر والرجاء المغربي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طلب من الأهلي اختيار أحد يومي 21 و22 أبريل لإقامة مباراة الذهاب.

وتقام مباراة الإياب في الدار البيضاء أحد يومي 28 و29 من الشهر ذاته وفي حالة تخطي الأهلي هذا الدور يواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في الدور نصف النهائي.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر استجاب لنصائح الجهاز المعاون له وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن اختيار 21 أبريل سيكون بالحسابات الفلكية هو أول أيام عيد الفطر وبالتالي سيمنح اللاعبين فرصة قضاء الساعات الأولى من العيد مع أسرهم، قبل أن يدخلوا في معسكر مغلق مساء ذات اليوم لمواجهة الرجاء المغربي.

وأضاف المصدر أنه سيخوض 3 مواجهات قوية بداية من بيراميدز في نهائي كأس مصر ثم مباراة فاركو من ثم يلعب ضد سموحة بعدها بـ72 ساعة وتحديدًا يوم 17 أبريل بالإسكندرية نفس الشهر، وبالتالي يجب أن تكون هناك فترة مناسبة لمنح اللاعبين راحة ولو 24 ساعة قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في نهائي نسخة 2021-2022 لكأس مصر يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي.