محمود الليثي يحيي السهرات الرمضانية بمشاركة إيهاب توفيق ونور عبد السلام

أحيا المطرب الشعبي محمود الليثي حفلاً غنائًيا بمدينة الشيخ زايد، برفقة فرقته الموسيقية ضمن إحدى السهرات الرمضانية، حيث أشعل الليثي الحفل بتقديم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ولمطربين آخرين، الذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير في جو ملئ بالسعادة والفرحة.

وفي تلك الليلة الرمضانية المتميزة قدم الليثي أروع أغانيه الشعبية المحببة إلى قلوب جماهيره فمن ضمنها: أطاوع، عم يا صياد، حط إيده ياه، بونبوناية، عبده، هقطعك، سيبوني، أنا مش عارفني، يا تمر حنة وآخرين حيث تفاعل معه كافة الحاضرين، مما أدى إلى التصفيق الحار ورسم البهجة والسعادة في ليلة لا تكاد تنسى من ليالي العمر.

وحضر هذا الحفل نخبة من الفنانين والإعلاميين وصفوة من رجال وسيدات المجتمع فلعل أبرزهم: السوبر ستار إيهاب توفيق والمطربة الشابة نور عبد السلام والفنانة منى فاروق والمنتج هشام أبو شهبة والشيف الإعلامية نهال الشناوي والإعلامية هدير الشناوي والموسيقى مودي كامل والمطرب الشاب أحمد الحصري وآخرين، وذلك بعدسه المصور الفوتوغرافي طارق محمد.

وفى سياق متصل قدم الليثى أغنيه “سامحني خلاص” للسوبر ستار إيهاب توفيق فى إطار شعبى بتوقيع لايت كوميدي، ثم رد عليه البوب إيهاب توفيق بأغنية “ملهمش فى الطيب” ونالت إعجاب واستحسان الحاضرين جميعاً بالتصفيق الحار وترددها على شفاههم والسنتهم وغيرها.

واستكمل الليثي أكثر من ديو غنائي آخر مع المطربة الشابة نور عبد السلام حيث قدموا سوياً أغنيه ميكس جمعت بين أغنيه ليه يا قلبي ليه وسوق البنات، وأيضًا، أغنيتي كلك عاجبني وبيقولو الحلو ميكملش.

وفي الوقت ذاته التقط الليثي عدد من الصور مع الجمهور على طريقة السيلفي والصور الفوتوغرافية بمثابة صور تذكارية، لعدد كبير من الرجال والسيدات والأطفال من مختلف الأعمار، لما يحمله له جمهوره من محبة وود وشعور في قلوبهم بأنه واحداً منهم، وذلك في جو ملئ بالسعادة والسرور وغيرها.