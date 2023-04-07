برلمانى: حديث الرئيس بإفطار الأسرة المصرية يؤكد انحيازه للبسطاء

قال أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي حي الأسمرات في إفطار الأسرة المصرية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انحياز الرئيس للبسطاء، والعمل المستمر على توفير حياة كريمة لهم في الجمهورية الجديدة، ورسم البسمة على الوجوه.

وأضاف “عاشور” أن أحاديث وحوارات إنسانية دارت بين الرئيس والمواطنين، من القلب للقلب، كان لها مفعول السحر في ادخال الطمأنينة للقلوب.

وشدد في بيان له، على أن الدولة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمت خلال الفترة الماضية بملف العشوائيات، وحولتها لمساكن متحضرة، ووفرت بدائل جيدة لأهالي المناطق الأولى بالرعاية، بما يؤكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها أبداً.

وأوضح أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال واهتمت بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفئات المختلفة من المشروعات الإسكانية التي تم تنفيذها خلال السنوات الثماني الماضية، لا سيما مشروعات الأسمرات وبشائر الخير وأهالينا.

ولفت إلى أن الدولة تخطو خطوات رائعة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية والاهتمام بالبسطاء من المواطنين، وأن الرئيس السيسي دائما مشغول بالأولى بالرعاية.