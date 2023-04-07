وزير الأوقاف: افتتاح 40 مسجدًا فى محافظة الجيزة حتى الآن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة.

وفي كلمته قدم د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الدعوة الكريمة، مهنئًا إياه وأهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة وبشهر رمضان الكريم، موضحًا أنه سيتم افتتاح أحد المساجد اليوم وأنه بلغ إجمالي ما تم افتتاحه في محافظة الجيزة حتى الآن في العام المالي الحالي حوالي 40 مسجدًا، ما بين افتتاح جديد وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير، مؤكدًا أن هدفنا هو خدمة دور العبادة، فالعبادة الحقيقية لنا هى خدمة دور العبادة، فأهم من التهجد هو تهيئة المساجد للمتهجدين، وأهم من الاعتكاف هو تأدية الرسالة تجاه المعتكفين، مشيرًا إلى أن مصر كلها تشهد روحًا غير مسبوقة في روحانية هذا الشهر الفضيل، وهذا أمر عظيم وهو لُب رسالتنا، ومنتهى طموحنا.

وأكد أهمية الاهتمام بخطبة الجمعة، موضوعًا ووقتًا وانضباطًا، أما بالنسبة للاعتكاف فله ضوابط، حيث لا يسمح لأي شخص بأداء دروس أو قوافل دعوية أو حلقات تحفيظ قرآن أو أي تجمع على الإطلاق إلا إمام المسجد المكلف أو خطيب المكافأة المكلف او الواعظ المكلف، فالهدف من القيام التعبد من صلاة وقيام ليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء، مؤكدا أن صكوك الإطعام والأضاحي خدمة مجتمعية وما يأتي لكل مديرية على الأقل ضعف ما تجمعه المديرية وبدأت وزارة الأوقاف بدورها “صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ” حيث يتم اليوم توزيع 4 طن، حيث إن الجيزة ثالث أكبر محافظة من ناحية التحصيل والكميات الموزعة، وفي شهر رمضان يخرج الناس زكاة أموالهم وصدقاتهم وعلينا إيصال الصورة واضحة للجميع أن صكوك الإطعام يجوز إخراجها من زكاة الأموال ويجوز إخراجها من زكاة الفطر ويجوز إخراجها من الصدقات ويجوز إخراجها من النذور ويجوز إخراجها من الكفارات مع الإعلان عن ذلك على نطاق واسع.

وقدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التهنئة للسيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة والجهاز التنفيذي ومواطني الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مشيداً بما تشهده المحافظة من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور وزارة الأوقاف والدور الهام للائمة والوعاظ في توعية المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن محافظة الجيزة شهدت العديد من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات والقطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وعلى رأسها المحاور والطرق الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي سيدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة بمراكز المحافظة.

من جانبه، عبر اللواء أحمد راشد عن سعادته لزيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، ومشاركتهما مواطني محافظة الجيزة احتفالات العيد القومي.

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف على المستوى الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، الذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف، إضافة إلى دورها في العمل التنموي والاجتماعي، ممثلًا في صكوك الأضاحي والإطعام، فالعالم حاليًا يحتاج إلى هذا الدور الإيجابي وما تعود به هذه الأدوار من أثر إيجابي في تحسين الأحوال المعيشية على المواطن.

وأكد، خلال كلمته، أنه جرت العادة خلال شهر رمضان المعظم إقامة عدد من المبادرات تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن توفير احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم وبحث الوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها توعيتهم بخطط الدولة نحو التنمية وإرشادهم بكيفية المشاركة الفعالة بها ومشاركتهم روحانيات الشهر الفضيل من خلال دعوتهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ولفت إلى أنه من خلال التعاون المثمر مع وزارة الأوقاف وبدعم مشكور من الدكتور محمد مختار فإنه تم استقبال اليوم ٤ طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي والأحياء والمراكز المختصة.

وأوضح أنه فيما يخص الدعوة والتوعية فقد تم وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالجيزة ومنطقة الجيزة الأزهرية ومنطقة وعظ الجيزة تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات في هذا الشأن يأتي على رأسها استحداث ندوات تثقيفية وملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة من جامعة الأزهر ومسئولين للرد على استفسارات المواطنين، إلى جانب القوافل المتنقلة لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بمراكز الشباب وقصور الثقافة ولأول مرة مشاركة واعظات سيدات لزيادة الوعى الديني لربات البيوت من الأمهات وسيدات المحافظة، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية وتوعيتهن بدورهن الهام لإنجاح مبادرات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتنظيم الأسرة.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، وقيادات الدعوة والأئمة والوعاظ.