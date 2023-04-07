الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

64 طن لحوم.. جمعة وراشد يتابعان توزيع الدفعة 25 من صكوك الإطعام

لحوم صكوك الأوقاف
لحوم صكوك الأوقاف

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال توزيع الدفعة ٢٥ من لحوم الأوقاف بواقع (٤) أطنان لحوم، وبذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الجيزة (٦٤) طنا حتى الآن، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جهته، أشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام والأضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلي مستحقيها والتيسير عليهم

وأكد راشد وجود تعاون دوري قائم مع وزارة الأوقاف بما يحقق النفع لمواطني الجيزة، مشيرا إلى أنه سيتم إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلى مستحقيها والتيسير عليهم من خلال لجنة تشكل يمثل فيها كافة الجهات المعنية.

أحمد راشد محافظ الجيزة الاحتفال بالعيد القومي الاولى بالرعاية الحكومة المصرية الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللحوم برامج الحماية الاجتماعية حياة كريمه

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