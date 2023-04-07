الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط «تاجر عملة» غسـل 10 ملايين جنيه بالغربية

أموال
أموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاًإجرامياًتخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وضبط بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموالعن طريق قيامه بـ(شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الاتجار غير المشروع بالنقد إتخاذ الإجراءات القانونية العملات المحلية السوق المصرفي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال العامة

الأكثر قراءة

مصر تعرب عن قلقها البالغ حول التصعيد المتسارع بالمنطقة.. وتطالب بـ«ضبط النفس»

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«التموين» تطرح كعك العيد بتخفيضات 25٪ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

بدء حصاد البطاطس بشرق العوينات والفرافرة في الوادي الجديد (صور)

ضبط 2.5 كيلو هيروين في شبين القناطر

ميرال الهريدى: ملف العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع قتلى عملية إطلاق النار فى الأغوار إلى 3

مقتل إسرائيليتين وإصابة ثالثة فى هجوم بالأغوار

وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى