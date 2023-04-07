الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بمكونات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فراخ مشوية خطوة بخطوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى كل ست بيت لتقديم الجديد لعائلتها والعمل على تقديم ما هو مميز على سفرة فطار رمضان خاصة بالعزومات ومن المعروف أن الفراخ المشوية تعتبر من الأطباق الرئيسية لبعض الأسر على السفرة حيث يحبها الكبار والصغار وإليكم خلال سطور طريقة عمل الفراخ المشوية.

تتبيلة الفراخ المشوية 

عدد من وراك أو صدور الفراخ بحسب عدد الأشخاص.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة من السبع بهارات / الكاري/ البابريكا 

ملعقة كبيرة من صوص الباربكيو

ملعقة زيت طعام.

كوب ونصف من عصير الطماطم.

ملعقة صلصة كبيرة.

نصف ملعقة عسل أسود.

ماء بصل حسب الرغبة.

علبة من الزبادي

 عصير الليمون 

فصين من الثوم وبصلة

نصف ملعقة من الزنجبيل.

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طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي

  • يتم خلط جميع تلك المكونات جيدا بالفراخ ويفضل تشميعها وغلقها وتركها بالثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات أو الأفضل من قبلها بليلة.
  • تصفى جيدًا وتوضع على جريل أو صينية ثم تدخل الى الفرن علي درجة حرارة عالية جدا، سواء الفرن الكهربائي أو فرن البوتاجاز.

مكونات الطحينة للمشويات وطريقة عملها:

مقادير الطحينة

¼ كيلو من السمسم

5 فصوص كبيرة ثوم طازج ومفروم

ملعقة كبيرة من الخل

كمية مناسبة من الماء الدافئ

فلفل أسود

ملح

كمون

بقدونس طازج للتزيين

طريقة عمل الطحينة

  • في طاسة غير لاصقة على النار، نحضر كمية السمسم، وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا، ثم ارفعيه عن النار.
  • ضع كمية السمسم في الخلاط الكهربائي بعد التحميص، واضرب جيدًا حتى يتحول إلى طحينة.
  • في بولة ضع فيها كمية الثوم الطازج المفروم، ثم كمية قليلة من الملح والفلفل الأسود وتعديلها فيم بعد حسب التذوق، وكمية الخل.

طريقة سلطة الطحينة

نضيف كمية الطحينة الموجودة إلى المكونات السابقة، وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا جميعًا.

نحضر الماء الدافئ، وضعيه بالتدريج مع التقليب المستمر، واستمري في إضافة الماء بكمية قليلة في كل مرة، حتى الحصول على القوام المناسب، وبعدها يتم تقديم الطحينة بع تزيينها بالبقدونس الطازج.

الفراخ الفراخ المشوية سلطة الطحينة تتبيلة الفراخ المشوية تتبيلة الدجاج المشوي

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