أجواء حماسية فى منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا يرصد الأجواء الحماسية في منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال مراسل البرنامج محمود جميل: «أكثر شيء مميز في شهر رمضان هو اللمة، لمة الإفطار والسحور، ولمة الملعب، والتي تكون من خلال الدورات الرمضانية التي تعتبر من أهم مظاهر شهر رمضان الكريم ومنتشرة في كل شوارع ونوادي مصر، لكن الأجمل في هذه التجمعات أن تكون منظمة من شركة ومؤسسة تحترم وتقدر العاملين فيها، وهذا ما فعلته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال تنظيمها الدورة الرمضانية لدعم وتنمية مواهب العاملين بالشركة في قطاعاتها المختلفة».

وأضاف مراسل «صباح الخير يا مصر» أن الدورة الرمضانية انطلقت في مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء من التعارف والمحبة والقرب من كل العاملين بالشركة.

وفي هذا السياق، قال محمود السعيد، الإعلامي بقناة «القاهرة الإخبارية»: «القناة الأولى محترمة جدًا في الملعب، كلهم لاعبون مميزون، كنا عاملين حساب لهم جدًا وحاولنا نقفل الملعب، عشرة سنين ولعبنا مع بعض كورة كتير».

ووجّه محمد السيد، بشركة استادات، الشكر للشركة المتحدة على المجهود الذي بذلته لتنظيم الدورة الرمضانية، مضيفًا: «لدينا فريق رائع، نحرز تقدمًا في كل مباراة، فزنا في المباراة الأولى بأربعة أهداف لهدف، واليوم فزنا بثلاثية نظيفة».