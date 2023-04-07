"الإفتاء": رمضان فرصة لتدريب الأطفال على الصيام بالتدريج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر رمضان فرصة لتدريب الأطفال بالتدريج على الصيام وأداء الفريضة.

وأضافت دار الإفتاء، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن رمضان فرصة لتدريب الأطفال بالتدرُّج على أداء فريضة الصيام، حتى يَشبُّوا على طاعة الله وحبِّ عبادته.

وكانت دار الإفتاء، دعت الآباء والأمهات إلى عدم إجبار أطفالهم على صيام اليوم كاملا في شهر رمضان المبارك، قائلةً "ندعو إلى عدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار لأنهم غير مكلَّفين، إنما يراعى التدريج في ذلك".