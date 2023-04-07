منة فضالى تنعى الفنانة شيرين الطحان وتطلب من جمهورها الدعاء لها

نعت الفنانة منة فضالي الفنانة الراحلة شيرين الطحان التي فارقت الحياة منذ ساعات قليلة بعد صراع مرير مع المرض.

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها بموقع تويت: "‏شيرين الطحان في ذمه الله.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وأسكنها فسيح جناتك واجعل كل لحظة ألم ألمّت بها في ميزان حسناتها، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".

وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

كان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسل "رمضان كريم" من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2017، وجسدت فيه دور "هند" زوجة المعلم حناوي الذي أدى دوره الفنان محمد محمود.