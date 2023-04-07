الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«حماة الوطن»: حى الأسمرات خير شاهد على إنجازات الدولة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، باختيار حي الأسمرات لتنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وتواجد كبير من القوى السياسية والوطنية من مختلف طوائف المجتمع.

وأضاف اللواء طارق نصير أن منطقة حي الأسمرات أصبحت الآن شاهدة على إنجازات الدولة المصرية في القضاء على مشكلة العشوائيات التي كنا نعاني منها عبر عشرات السنوات.

وأكد نصير أنه سعيد باللقاء الودي الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، ولفيف من قيادات حزب "حماة الوطن" في إفطار الأسرة المصرية، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية.

وثمن الأمين العام لحزب "حماة الوطن" ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية وحرصه على توفير تعليم جيد لأبناء الشعب المصري بما يسهم في ما تحققه الدولة من تنمية وتقدم وازدهار.

وأكد أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها المواطن المصري البسيط وتسعى بكل جهد لرفع المعاناة عن كاهله.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الراهنة التي تحتاج مزيدًا من الترابط لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

إفطار الأسرة المصرية البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشعب المصري الفريق جلال الهريدي اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن

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