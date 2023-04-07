الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

منهم 5 أطفال.. كلب مسعور يهاجم أهالى سوهاج ويصيب 6

كلب مسعور
كلب مسعور

عقر كلب مسعور، اليوم الجمعة، 6 أشخاص بينهم 5 أطفال في محافظة سوهاج، وتم تحويل 3 منهم إلى مستشفى سوهاج التعليمي نظرا لخطورة حالتهم، تم إخطار الطب البيطري بالواقعة، لاتخاذ اللازم نحو الكلب المسعور.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتعرض مجموعة من الأطفال بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقي المحافظة لعقر كلب، مما نتج عنه إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى المركزي بدار السلام لتلقى العلاج.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول حميدة م ع 44 سنة ربة منزل، والطفلة سلمي ع م  8 سنوات، والطفل عبد الرءوف ع ع ع  7  سنوات، والطفل ضياء ح ع 8  سنوات، والطفلة دينا ا ح 10 سنوات، والطفل محمد ح ا م 3 سنوات يقيمون بناحية نجع العرب التابع لقرية نقنق دائرة مركز دار السلام مصابين "بجروح وسحجات متفرقة بالجسم" ادعاء عقر كلب "وتم تحويل من الثالث حتى السادس لمستشفى سوهاج التعليمي.

وبسؤال الأولى وعم الثالث "خال الباقين" المدعو عزت ع ع ص 27 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية قررا أنه أثناء سيرهم، بذات الناحية عقرهم كلب ملك المدعوة عصمت م م س 37 سنة ربة منزل وتقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام مما نتج عنه إصابتهم واتهما مالكة الكلب بالإهمال ونفيا الشبهة الجنائية.

وبمواجهة المشكو فـي حقها قررت مضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

إدارة المباحث الجنائية العرض على النيابة الشبهة الجنائية أهالى سوهاج كلب مسعور رئيس مباحث المديرية دار السلام

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