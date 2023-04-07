وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى

أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، اليوم، تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي جراء القصف الإسرائيلي المتعمد على جنوب لبنان.

وأوعز "بوحبيب" عقب التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، إلى بعثة ​لبنان​ الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم الشكوى، خاصة أن القصف يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الامن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

كانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أكدت مساء أمس الخميس، أن لبنان يشدد على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن استعداد لبنان للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

- قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

وتصاعدت الأحداث ردًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وارتكاب أعمال عنف ضد المصلين ومنعهم عن ممارسة شعائرهم، حيث أطلق من لبنان عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل بالتزامن مع قصف صاروخي من غزة، وردت قوات الاحتلال بالبدء في شن غارات جوية على قطاع غزة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي لبحث الرد على القصف الصاروخي اللبناني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية سترد على القصف الصاروخي بعنف، مضيفًا في كلمته بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر، سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم، مشددًا على ضرورة التهدئة قائلًا: "ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف"، مضيفًا: ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.