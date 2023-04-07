الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية اللبنانى يعلن تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلى

قصف الاحتلال
قصف الاحتلال

أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، اليوم، تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي جراء القصف الإسرائيلي المتعمد على جنوب لبنان.

وأوعز "بوحبيب" عقب التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، إلى بعثة ​لبنان​ الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم الشكوى، خاصة أن القصف يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الامن الدولي 1701، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

كانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أكدت مساء أمس الخميس، أن لبنان يشدد على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن استعداد لبنان للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، محذرا من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

- قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

وتصاعدت الأحداث ردًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وارتكاب أعمال عنف ضد المصلين ومنعهم عن ممارسة شعائرهم، حيث أطلق من لبنان عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل بالتزامن مع قصف صاروخي من غزة، وردت قوات الاحتلال بالبدء في شن غارات جوية على قطاع غزة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي لبحث الرد على القصف الصاروخي اللبناني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية سترد على القصف الصاروخي بعنف، مضيفًا في كلمته بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر، سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنًا لعدوانهم، مشددًا على ضرورة التهدئة قائلًا: "ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف"، مضيفًا: ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وزير الخارجية اللبنانى مجلس الأمن القصف الإسرائيلى لبنان الخارجية اللبنانية

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

الفول يبدأ من 33 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

منهم 5 أطفال.. كلب مسعور يهاجم أهالى سوهاج ويصيب 6

البتلو تبدأ من 220 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية