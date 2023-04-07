بدءًا من اليوم.. تحويلات مرورية لاستكمال مشروع القطار الكهربائى السريع فى الأوتوستراد

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال الخوازيق والقواعد الخرسانية لمسار القطار بواقع (3 قواعد خرسانية)، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من يوم الجمعة 7 أبريل 2023 ولمدة 9 أيام، وذلك على النحو التالي:

حركة المركبات المتجهة إلى مناطق التبين تسلك يميناً الطريق المستحدث (طريق ترابي مستحدث مواز لمحور الأوتوستراد)، تحديداً فيما قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة 150 متراً تقريباً فيساراً اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

حركة المركبات المتجهة إلى مناطق المعادي تسلك الطريق المستحدث (طريق ترابي مستحدث مواز لمحور الأوتوستراد) فيميناً اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.