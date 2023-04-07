الجمعة 07 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدءًا من اليوم.. تحويلات مرورية لاستكمال مشروع القطار الكهربائى السريع فى الأوتوستراد

الأوتوستراد
الأوتوستراد

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال الخوازيق والقواعد الخرسانية لمسار القطار بواقع (3 قواعد خرسانية)، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من يوم الجمعة 7 أبريل 2023 ولمدة 9 أيام، وذلك على النحو التالي:

المرور تحرر 82 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حركة المركبات المتجهة إلى مناطق التبين تسلك يميناً الطريق المستحدث (طريق ترابي مستحدث مواز لمحور الأوتوستراد)، تحديداً فيما قبل سير مصنع الأسمنت بمسافة 150 متراً تقريباً فيساراً اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى.

حركة المركبات المتجهة إلى مناطق المعادي تسلك الطريق المستحدث (طريق ترابي مستحدث مواز لمحور الأوتوستراد) فيميناً اتجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى. 

تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد اصطدام تريلا بكوبرى بركة السبع

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة التحويلات المرورية الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع المساعدات الفنية بتعيين الخدمات المرورية تحويلات مرورية تسيير حركة المرور كثافات مرورية متوقعة

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين الطحان

«الأرصاد» توجه تحذيرات شديدة للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية 

الفول يبدأ من 33 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم الجمعة

منهم 5 أطفال.. كلب مسعور يهاجم أهالى سوهاج ويصيب 6

البتلو تبدأ من 220 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تكثف غاراتها على غزة وتتوعد برد قاس ضد لبنان

العربية: مصر تطالب إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل غاراته ضد غزة: هاجمنا مواقع حماس ونحملها المسئولية