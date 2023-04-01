تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد اصطدام تريلا بكوبرى بركة السبع

قررت الإدارة العامة للمرور، إجراء تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى، بسبب حدوث تلفيات بكوبرى بركة السبع واصطدام سيارة تريلا به.

كانت الهيئة العامة للطر ق والكباري كشفت عن حدوث تلفيات بكوبرى بركة السبع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي نتيجة حدوث اصطدام مفاجئ من شاحنة نقل ثقيل (تريلا) بالباكية المعدنية للكوبري مما أدى إلى حدوث تلفيات شديدة بفتحة جسم الكوبري.

وعلى الفور تم إغلاق الكوبري احترازيا للقادم من القاهرة باتجاه الإسكندرية والدفع بمعدات الصيانة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب المنفذة لعمليات صيانة الكوبري لإجراء الإصلاحات اللازمة

كما تم التنسيق مع المرور لعمل تحويلات مرورية في هذه المنطقة بتسيير المركبات من خلال الطريق السطحي وكوبري بركة السبع القديم لحين إصلاح الكوبري الحالي لكي يتم إعادة تسيير المركبات على الكوبري الجديد.