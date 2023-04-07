"سره الباتع" الحلقة 16.. "صافية" تنضم لصفوف المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى

تدور أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل سره الباتع حول تعامل أهل القرية مع الاحتلال الفرنسي، الذين تحولوا لقوة مقاومة شعبية ضخمة جدًا، بعد أن قتل الجنرال الفرنسي بيلون، شيخ البلد والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي عقابًا لمساعدة أهل القرية لحامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

أحداث مسلسل سره الباتع

بعد انتهاء عزاء شيخ البلد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، تقرر صافية والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع الهروب من منزلها، والذهاب إلى حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، للانضمام إلى المقاومة، الأمر الذي يرفضه حامد في البداية إلا أنه يقبل انضمامها، وسط سعادة من قبل شباب القرية الذين كونوا جبهة مقاومة شعبية راسخة لإخراج المستعمرين الفرنسيين من أراضيهم.

بعدها تجلس صافية والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع تحت ظل الشجرة ومعها حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، ويتحدثا معًا عن حبهما، ورغبتهما في الزواج، إلا أن حامد يرفض ويخبرها أن والدها الشيخ صابر والذي كان يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، رفض زواجهما قبل أن يتوفى، لكن صافية والتي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع تخبره عن حب والدها له ووصيته قبل وفاته التي كانت تدور حول حامد.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.