جمال شقرة: العلاقات السعودية المصرية علاقات راسخة وتاريخية

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن المنطقة والعالم كله بما فيه أمريكا على سطح صفيح ساخن.

وأضاف جمال شقرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على الدول العربية وعلى مصر والسعودية أن تنهي أي شائبة فيما يتعلق بمحاولات زرع فتنة أو خلاف بين الدول العربية.

وأوضح أن الأزمة العالمية تنذر باحتمالية حرب عالمية ثالثة، لافتاً إلى أنه ليس معروفًا من أين ستندلع هذه الإشارة، وبالتالي على الأقل يجب إنهاء الخلافات المتواجدة في الإقليم، مؤكدا على أن العلاقات المصرية السعودية علاقات متينة، وهما رمانتا ميزان المنطقة وهذا ينطلق من قناعة مصر والسعودية أن ما يربط بينهما من علاقات هي علاقات متينة وقوية وتاريخية في التاريخ المعاصر تمتد من عام 1936 وكلها مواقف إيجابية، سواء من المملكة العربية السعودية أو من مصر، حيث اشتركا الدولتان في تأسيس جامعة الدول العربية ع خمس دول أخرى.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقفت حكومة وشعبًا، إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي، وبعد نكسة 1967 تعاملت المملكة العربية السعودية مع مصر كدولة مواجهة ودولة صديقة، كما أن الموقف السعودي كان داعم للانتصار المصري في حرب 1973.