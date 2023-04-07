على ماهر: الفوز على الاتحاد عوّضنا عن الخروج الأفريقى

أثنى علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر على الأداء الذي قدمه فريقه أمام الاتحاد السكندري والاستفاقة سريعا بعد خروج الفريق من الكونفدرالية.

وفاز فيوتشر على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، جاء ذلك بعد أيام من توديع الكونفدرالية من دور المجموعات بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين لهدف.

وتحدث علي ماهر عقب المباراة قائلا "مباراة مهمة وعوضنا الإقصاء الإفريقي".

وواصل "الفوز أعاد الثقة لنا مجددا، وأتينا للإسكندرية للفوز وأن نخرج سريعا من حالة الإحباط"، وأكمل "عقلية اللاعبين جيدة للغاية وواجهنا فريقا جيدا لكننا تحكمنا في اللقاء وكان لدينا الكثير من التوازن هجوميا ودفاعيا".

وأردف مدرب فيوتشر "الاتحاد لم يهدد مرمانا خلال المباراة ولم يكن هناك خطورة".

وأتم "مدرب الاتحاد زوران جعل هشام صلاح يلعب كظهير أيسر لإيقاف أحمد رفعت لكننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد".