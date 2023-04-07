الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجندي بوشار.. مسلسل سره الباتع يكشف تفاصيل حجر رشيد

حجر رشيد
حجر رشيد

في الحقة الـ16 من المسلسل الرمضاني “سره الباتع”، كشف العمل عن تفاصيل متعلقة بحجر رشيد وذلك في المشهد الذي جمع العالم الفرنسي كليرمونت "حسين فهمي" بالجنرال بيلو، قائد القوات الفرنسية في قرية شطانوف.

وتحدث كليرمونت عن حجر رشيد وأن هناك من تلاميذه من يستطيع فك رموزه وهو شامبليون، وهو الأمر الذي سيتحقق فيما بعد.

مسلسل سره الباتع الحلقة 16

أما عن الحجر، فقد أورد مسلسل سره الباتع أن من عثر عليه هو جندي فرنسي يدعى بوشار، الذي تم أسره من قبل المقاومة في المسلسل وسلمه إلى العالم الفرنسي كليرمونت.

 لكن المخرج خالد يوسف استند إلى حقيقية تاريخية، حيث أن من عثر على الحجر كما هو مثبت تاريخيًا هو الجندي "بيير فرانسوا بوشار"، وكان من قوات الحملة الفرنسية وعهد به إلى الحملة التي عهدت به إلى علمائها حتى تم فك رموز الحجر.

أما عن حجر رشيد فقد تم عرضه ضمن معبد مصري، وربما بالقرب من صان الحجر، ويعتقد العلماء أنه نقل خلال المسيحيين الأوائل بالعصور الوسطى، وكان يستخدم في نهاية المطاف كمادة بناء في بناء طابية رشيد بالقرب من مدينة رشيد في دلتا النيل. وتم اكتشافه هناك في 1799 وأثار اهتمام الكثيرين حتى استطاع شامبليون فك الرموز.

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مسلسل سره الباتع

أما عن سره الباتع، فهو مسلسل تلفزيوني من انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو عن قصة قصيرة للأديب الكبير يوسف إدريس، والمعالجة الدرامية والسيناريو والحوار والإخراج لخالد يوسف، وبطولة كل من أحمد صلاح السعدني، حسين فهمي، صلاح عبدالله، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، والكثير من النجوم.

قنوات عرض سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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