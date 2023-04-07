الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار سقف عقار قديم بالمنشية فى الاسكندرية

مكان الانهيار
مكان الانهيار

تسبب انهيار سقف عقار بحارة المغاربة، بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، في احتجاز شخص أسفل الانقاض وإنقاذ اخر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، مما تسبب في احتجاز أحد الأشخاص وإنقاذ آخر.


وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وقوات من الحماية المدنية وترافقها سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، والمعاينة الأولية والفحص تبين إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، وأنه صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999، وأن السقف المنهار سقط علي محل أسفل العقار محل البلاغ، دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك ، وتم إنقاذ شخص وجار البحث عن آخر داخل العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار انهيار 3 شرفات من عقار قديم في منطقة رأس التين غربا، مما تسبب في حدوث حالة من الذعر بين سكان العقارات المجاورة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

 

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