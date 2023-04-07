الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. مجهولون يدمرون بضاعة طه والأخير يهدد شحاتة وعوض

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

شهدت الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو العديد من الأحدث المثير والشيقة والتي أثارت فضول الجمهور لمعرفة أحداث الحلقات المقبلة لمعرفة حقيقة أمور غامضة حتى الآن، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ونخبة من النجوم.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15 

حرصت “راوية” مي عز الدين على الذهاب إل “طه” أمير كرارة، بعد عزاء جده، ليعتذر لها الأخير عن انشغاله عنها خلال الفترة الماضية بس ما يتعرض له، وتأجيل زواجهم بسبب وفاة جده، لتقاطعه “راوية” بأنها مقدرة موقفه ويهمها أن يكون بخير فقط، وأتت معها هددية أرادت أن تعطيها لوالدته بمناسبة النقل لمنزل جديد، ولكنه فضل أن تقدمها لها بنفسها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. والدة طه تعرض عليه المال والأخير يرفض ويبيع دكانه

وأثناء وجود “راوية” في منزل “طه” وتحدثهما معًا برفقة والدته، جاءت “عيشة” ثراء جبيل، مسرعة، وتستغيث بشقيقها بسبب اشتباك كبير داخل السوق مع رجاله، ليذهب طه مسرعا ويجد أشخاص مجهولون دمروا بضاعته ومنهالين بالضرب في رجاله لينتقم منهم وينهال عليهم بالضرب ويهدد “عمه شحاتة” محمود البزاوي و“عوض” ضياء عبد الخالق، إن كان لهم يد في هذا الأمر، ويتدخل لمساعدته الفتوة “علوان” وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، لتكشف لنا من وراء تدمير بضاعة طه خلال حلقة غدًا الـ16.

مواعيد عرض سوق الكانتو

ويعرض سوق الكانتو يوميا على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء 

أبطال مسلسل سوق الكانتو 


مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

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