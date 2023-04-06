مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15.. والدة طه تعرض عليه المال والأخير يرفض ويبيع دكانه

استعرضت الحلقة 15 من سوق الكانتو معاناة “طه القماش” أمير كرارة، بعدما توفى جده “حسنين” عبد العزيز مخيون، ورفض عمه “شحاته” محمود البزاوي، اعطاءه حقه في الميراث.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 15

عاد “طه” أمير كرارة، ووالدته وشقيقته “عائشة” ثراء جبيل، بعد انتهاء عزاء جده إلى منزلهم المستأجر، وتطلب والدته من “عيشه” أن تحضر له الطعام، لتنفعل الأخيرة بسبب مغادرتهم لمنزل جدهم، والعكوف في منزل بسيط، مما تسببت في إحراج “طه” بسبب ضائقته المالية.

وعرضت والدة “طه” عليه المساعدة بالمال وبيع ذهبها، ولكن رفض “طه” هذا الأمر بشدة، وطلب منها أن لا تعرض عليه هذا الأمر مرة أخرى، وأن لديه ما يكفي من المال، وغادر “طه” المنزل وقرر بيع “دكانه” وبثمنه اشترى بضاعة ليتاجر فيها داخل السوق، وهو الأمر الذي أثار غضب “عمه شحاتة” وحاول طرده من السوق ولكن “طه” لقنه درسًا وهدده أمام الجميع بأن لا يتعرض له مرة أخرى.

صناع مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو تدور قصته عن “طه القماش” الذي يجسده أمير كرارة، وذلك في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، و تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.