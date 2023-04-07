الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام في أحداث عين شمس

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق إعادة إجراءات محاكمة المتهم شريف إسماعيل المتهم في أحداث المرغنية في القضية التي تحمل رقم 29656 لسنة 2007 جنايات عين شمس، والمتهم بالقتل العمد والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن خمسة عشر عاما، كما قررت جهات التحقيق عودة المتهم لمحبسه.

من جهة أخرى، قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حبس 5 متهمين في أحداث المرغنية في عدد 16 قضية مخالفات مباني سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، وتغريمهم مثلي قيمة الأعمال المخالفة وفي 4 قضايا تغريم كل منهم 1٪؜ من قيمة الأعمال المخالفة.

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين في واقعة كفن عين شمس بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة خطف واحتجاز وإكراه على التوقيع، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

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