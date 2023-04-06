الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق هائل داخل ثلاجة لتغليف وتعبئة الفاكهة فى البحيرة

الحريق
الحريق

شهدت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حريق داخل شركة العدالة والتي تقوم بتعبئة وتغليف الفاكهة، مما نتج عنه وقوع إصابات بشرية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة  أمن البحيرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل ثلاجة إحدي شركات تعبئة الفاكهة بقرية شابور التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وجار فرض كردون أمنى بمحيط المكان من أجل المساهمة في الحد من انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

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