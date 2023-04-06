الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد وفيوتشر في الدوري الممتاز

الاتحاد وفيوتشر
الاتحاد وفيوتشر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في الجولة 23 من بطولة الدوري بالتعادل السلبي، ولم يشهد الشوط أي فرص ضائعة، حيث جاء متوسط المستوى بين الفريقين.

أحداث الشوط الأول

وبدأ فيوتشر المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الأول، أحمد رفعت مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف برأسية أمسك بها المهدي سليمان من أسفل يسار مرماه على مرتين.

تمريرة أمامية من هشام عادل لم يقدر احمد عاطف على اللحاق بها داخل منطقة الجزاء فوصلت سهلة للحارس مهدي سليمان.

في الدقيقة 5 تسديدة صاروخية من جوزيف نجويم لاعب فريق فيوتشر من على حدود منطقة الجزاء أبعدها مهدي سليمان بشكل رائع من أقصى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

تسديدة من عبد الغني محمد لاعب فريق الاتحاد من يسار منطقة الجزاء أبعدها جنش من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 10 ركلة حرة لصالح فريق الاتحاد بالقرب من منطقة جزاء فيوتشر جهة اليمين نفذها إبراهيم حسن عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 15 تسديدة صاروخية من أحمد رفعت من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر ومرت إلى خارج الملعب.

ركلة ركنية لصالح فريق الاتحاد من جهة اليسار نفذها خالد الغندور عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها جوزيف نجويم عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 42 ركلة حرة لصالح فريق فيوتشر في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد تدخل قوي من عبد الغني محمد على أقدام محمد رضا.

الاتحاد السكندرى فيوتشر الدورى المصرى مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري

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