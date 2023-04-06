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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان

وصفات سريعة للسحور
وصفات سريعة للسحور

يبحث الكثيرين عن وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان وهي الوجبة الأكثر الأهمية والتي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث

منها قوله صلى الله عليه وسلم ( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ) رواه مسلم (1096).

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ) رواه أحمد.
 

وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان

نذكر لكم في هذا التقرير عدد من وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان

الجبن بالطماطم

كوب طماطم صغيرة الحجم 
1/2 كوب جبن فيتا 
2 عود الروزماري 
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون .
1/4 معلقة صغيرة من الملح الخشن 
1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود 

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم  إخلطي جميع المكونات معاً و تركهم في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة حت تكتسب النكهة المميزة قبل تناولها.

الشكشوكة 

5 بيضات 
1 فلفل أخضر 
1 طماطم 
1 بصل 
ملح و فلفل 
2 ملاعق زبدة

طريقة التحضير 

تقطيع الطماطم و الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة 
تسخن الزبدة في المقلاة  على نار هادئة 
إضافة البصل والتقليب حتى يصبح البصل شفاف وناعم.
إضافة الفلفل و خلطهم معاً  و الطهي لبعض دقائق ثم ضفي الطماطم و تركها حتى تنضج .
ثم خلط البيض مع خليط الطماطم و إضافة الخضار.

فول مدمس بالبيض

4 بيضات .
فول مدمس .
1 بصلة .
2 ملاعق زبدة ، أو سمن .
1 معلقة صغيرة من الكمون .
ملح و فلفل .

نسخن الفول  في مقلاه صغيرة ونضيفله الملح والفلفل والكمون، ثم يهرس 
وفي مقلاة أخرى سخني الزبدة أو السمن  ونقلي البصل حتى يحمر ثم نضيف الفول المهروس إلى البصل والتقليب جيدًا.

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