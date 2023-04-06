يبحث الكثيرين عن وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان وهي الوجبة الأكثر الأهمية والتي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث

منها قوله صلى الله عليه وسلم ( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ) رواه مسلم (1096).

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ) رواه أحمد.



وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان

نذكر لكم في هذا التقرير عدد من وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان

الجبن بالطماطم

كوب طماطم صغيرة الحجم

1/2 كوب جبن فيتا

2 عود الروزماري

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون .

1/4 معلقة صغيرة من الملح الخشن

1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم إخلطي جميع المكونات معاً و تركهم في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة حت تكتسب النكهة المميزة قبل تناولها.

الشكشوكة

5 بيضات

1 فلفل أخضر

1 طماطم

1 بصل

ملح و فلفل

2 ملاعق زبدة

طريقة التحضير

تقطيع الطماطم و الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة

تسخن الزبدة في المقلاة على نار هادئة

إضافة البصل والتقليب حتى يصبح البصل شفاف وناعم.

إضافة الفلفل و خلطهم معاً و الطهي لبعض دقائق ثم ضفي الطماطم و تركها حتى تنضج .

ثم خلط البيض مع خليط الطماطم و إضافة الخضار.

فول مدمس بالبيض

4 بيضات .

فول مدمس .

1 بصلة .

2 ملاعق زبدة ، أو سمن .

1 معلقة صغيرة من الكمون .

ملح و فلفل .

نسخن الفول في مقلاه صغيرة ونضيفله الملح والفلفل والكمون، ثم يهرس

وفي مقلاة أخرى سخني الزبدة أو السمن ونقلي البصل حتى يحمر ثم نضيف الفول المهروس إلى البصل والتقليب جيدًا.