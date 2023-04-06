وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان
يبحث الكثيرين عن وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان وهي الوجبة الأكثر الأهمية والتي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث
منها قوله صلى الله عليه وسلم ( تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً) رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095).
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ) رواه مسلم (1096).
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ) رواه أحمد.
وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان
نذكر لكم في هذا التقرير عدد من وصفات سريعة للسحور اليوم السادس عشر 7-4-2023 من رمضان
الجبن بالطماطم
كوب طماطم صغيرة الحجم
1/2 كوب جبن فيتا
2 عود الروزماري
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون .
1/4 معلقة صغيرة من الملح الخشن
1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير
في وعاء متوسط الحجم إخلطي جميع المكونات معاً و تركهم في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة حت تكتسب النكهة المميزة قبل تناولها.
الشكشوكة
5 بيضات
1 فلفل أخضر
1 طماطم
1 بصل
ملح و فلفل
2 ملاعق زبدة
طريقة التحضير
تقطيع الطماطم و الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة
تسخن الزبدة في المقلاة على نار هادئة
إضافة البصل والتقليب حتى يصبح البصل شفاف وناعم.
إضافة الفلفل و خلطهم معاً و الطهي لبعض دقائق ثم ضفي الطماطم و تركها حتى تنضج .
ثم خلط البيض مع خليط الطماطم و إضافة الخضار.
فول مدمس بالبيض
4 بيضات .
فول مدمس .
1 بصلة .
2 ملاعق زبدة ، أو سمن .
1 معلقة صغيرة من الكمون .
ملح و فلفل .
نسخن الفول في مقلاه صغيرة ونضيفله الملح والفلفل والكمون، ثم يهرس
وفي مقلاة أخرى سخني الزبدة أو السمن ونقلي البصل حتى يحمر ثم نضيف الفول المهروس إلى البصل والتقليب جيدًا.