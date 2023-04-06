مطار أبوسمبل الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات مصر للطيران من إسبانيا

استقبل مطار أبوسمبل الدولي اليوم أولى رحلات مصر للطيران رقم ms 3919 القادمة من مطار مورسيا بإسبانيا وعلى متنها 140 سائحًا إسبانيًا ضمن سلسلة رحلات خاصة تسيرها مصر للطيران من 16 مدينة إسبانية مباشرة إلي مطار أبوسمبل الدولي وذلك بمعدل رحلة أسبوعيًا يتم تشغيلها يوم الخميس بطراز بوينج B737-800 لنقل ما يقرب من 5000 سائح إسباني إلى مدينة أبو سمبل.

وتضم هذه السلسلة تشغيل رحلات خاصة من كل من الباسيتي وزاراجوزا وبلد الوليد ولاكرونيا ومدريد وبرشلونة وغرناطة وإشبيلية وبالما دي مايوركا وأندلسية واليكانتي وبامبلونا واستورياس والميريه وليون.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير حاليًا سلسلة رحلات خاصة أيضًا من 24 مدينة إسبانية مباشرة الي مطارات القاهرة والأقصر وأسوان لنقل 35 ألف سائحًا إسبانيًا.