الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار أبوسمبل الدولي يستقبل اليوم أولى رحلات مصر للطيران من إسبانيا

مطار أبوسمبل الدولي
مطار أبوسمبل الدولي

استقبل مطار أبوسمبل الدولي اليوم أولى رحلات مصر للطيران رقم ms 3919 القادمة من مطار مورسيا بإسبانيا وعلى متنها 140 سائحًا إسبانيًا ضمن سلسلة رحلات خاصة تسيرها مصر للطيران  من 16 مدينة إسبانية مباشرة إلي مطار أبوسمبل الدولي  وذلك بمعدل رحلة أسبوعيًا يتم تشغيلها يوم الخميس بطراز بوينج B737-800  لنقل ما يقرب من 5000 سائح إسباني إلى مدينة أبو سمبل.

وتضم هذه السلسلة تشغيل رحلات خاصة من كل من الباسيتي وزاراجوزا وبلد الوليد ولاكرونيا ومدريد وبرشلونة وغرناطة وإشبيلية وبالما دي مايوركا وأندلسية واليكانتي وبامبلونا واستورياس والميريه وليون.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير حاليًا سلسلة رحلات خاصة أيضًا من 24 مدينة إسبانية مباشرة الي مطارات القاهرة والأقصر وأسوان لنقل 35 ألف سائحًا إسبانيًا.

اسبانيا مطار ابوسمبل الدولي رحلات مصرللطيران مطار مورسيا بوينج

الأكثر قراءة

تبرعوا للأمم المتحدة!

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 15.. تفاصيل وصية الملك أمنمحات لابنه

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. القبض على ياسر جلال

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15.. رفض "جعفر" صلح حمادة فتح الله (فيديو)

مسلسل المحمية الحلقة 15.. حالة هلع بسبب مركب الصياد نديم واستغاثة سكان البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

صور

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان

معادلة جديدة.. ماذا يعنى الهجوم الصاروخى على شمال إسرائيل من لبنان؟