المؤبد لعاطلين بتهمة التعدي على سائق وسرقته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة في القضية المقيدة برقم 24127 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة العامرية أول.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف .

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه، وسرقته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال استقلال المجنى عليه سائق، سيارته استوقفة المتهمين عاطلين، طالبين توصليهم واستدرجوه لمكان ناء حيث اشهروا أسلحة بيضاء مطوة وخنجر واصطحبوه عنوه لاحدى الشقق المهجورة، وقيدوا وثاقة واعتدوا عليه بالضرب محديثن إصابته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة مبلغ المالى وهاتف محمول وساعة يد ولاذوا بالفرار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من التقرير الطبى للمجنى عليه إصابته بعدة سحجات بالصدر والظهر والعضدين وكدمة بالفخد الايسر، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.