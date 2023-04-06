محمد فؤاد يكشف تفاصيل خلافه مع الناقد طارق الشناوى

كشف الفنان محمد فؤاد، سبب الخلاف بينه وبين الناقد الفني طارق الشناوي، مشيرًا إلى أنه سبق وهاجمه وقت عرض فيلم "إسماعيلية رايح جاي".

وقال خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن طارق الشناوي سبق ووصف فيلم إسماعيلية رايح جاي"، بأنه يشبه ما يفرزه الطفل بعد الأكل بساعتين.

وأضاف: "ممكن تسألوا أحمد آدم عنه، وشوفوا هيقول ايه؟! كلامه موقفش الفيلم ولا غنائي أو تاريخ محمد فؤاد، أنت اللي وقفت في الهامش يضحكوا عليك".

وتابع: "في فرنسا، تم عرض الفيلم في مركز عربي، وصاحبي قالي إن الفيلم مقفل الشوارع والعربيات واقفة والبوليس بيسلك الشوارع حول الشانزليزيه لأن الناس واقفة بتتفرج على الفيلم، الناس كانت نايمة في الساحة وقاعدين في الأرض من كل الجنسيات والوطن العربي والفيلم كان مسمع في مصر، ولما رحت هناك كل الناس سقفت لي، وكل الصحفيين اتلموا حوالي، اما طارق الشناوي فقد نادى علي وعامل إنه صاحبي، فقلت له تعالى لي، ده كرم ربنا، شوف انت كتبت ايه، ربنا يتولاك، فقالي حبيبي .. هو إنسان غريب، احترم نفسك كفاية كده".