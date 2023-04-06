مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تبدأ بعد قليل، الحلقة الأخيرة من مسلسل “الصفارة” والذي يذاع على قناة “دى إم سي” فى الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بطولة الفنان أحمد أمين وطه الدسوقى وأية سماحة وأنعام سالوسة.

مسلسل الصفارة الحلقة الأخيرة

وتظهر فى الحلقة الاخيرة من مسلسل “الصفارة”، حقيقة هذه الصفارة وما توصل له أحمد أمين فى نهاية الحلقة الـ 15 مع تغير الشخصيات.

وتنوعت شخصيات أحمد أمين ومنها :" الرجل الثمين وكان يجسد دور رجل أعمال"، والشخصية الثانية “مطرب مهرجانات”، والشخصية الثالثة “بلطجى”.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة الحلقة 15

وتعرض الحلقة الـ 15 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، مساء اليوم على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

أبطال وصناع مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

وتدور أحداث مسلسل “الصفارة” حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى و باستايلات شعر مختلفة.