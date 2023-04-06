الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1500 كيلو توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا قبل إعادة تعبئتها

صوره من الحدث
صوره من الحدث

صادرت مديرية التموين بالغربية 1500 كيلو توابل منتهية الصلاحية، داخل مخزن بطنطا قبل إعادة تعبئتها ووضع استيكرات بتواريخ صلاحية جديدة عليها، وطرحها للبيع فى الأسواق.

 

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بطنطا لمتابعة الأسواق وإحكام السيطرة التموينية، ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط طن ونصف توابل لحوم ودجاج وبيتزا انتهاء 6/2021 وانتهاء11/2022  داخل مخزن لإعادة تعبئتها مرة أخرى ووضع استيكرات بتواريخ جديدة لطرحها بالأسواق.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

 

وفى سياق متصل تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 9 ألاف و500 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز المحافظة.

 

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 9 آلاف و500 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات بمراكز المحافظة.

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ضبط الشباب والرياضة توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا اعادة تعبئتها

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