القبض على «ديلر» لحيازته كمية من الأقراص المخدرة في الوراق

تجرى جهات التحقيق بشمال الجيزة، تحقيقاتها مع ديلر لحيازته على كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار معدة للبيع في الوراق.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط ديلر، لحيازته على الأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه و بحوزته على 200 قرص، ومبلغ مالي يصل إلى 300 جنيه، وسلاح أبيض، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.