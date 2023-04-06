الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على «ديلر» لحيازته كمية من الأقراص المخدرة في الوراق

جريدة الدستور

تجرى جهات التحقيق بشمال الجيزة، تحقيقاتها مع ديلر لحيازته على كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار معدة للبيع في الوراق.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط ديلر، لحيازته على الأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه و بحوزته على 200 قرص، ومبلغ مالي يصل إلى 300 جنيه، وسلاح أبيض، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق الجيزة تحقيقات ديلر لأقراص المخدرة الوراق

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

وضع الموديل سلمى الشيمى على قوائم الممنوعين من السفر

شراكة ممتدة.. تعاون جديد بين مصر والسعودية فى مجال التعدين

«التضامن»: سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية يونيو المقبل

بعد تأييد التحفظ على أموالهم.. القصة الكاملة لقضية «الهوج بول»

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بـ 3أحياء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى يبدى استياءه من اقتحام الأقصى