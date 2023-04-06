محافظ أسيوط يبحث نسب تنفيذ وتجهيز المشروعات لدخولها الخدمة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير قرى الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة فضلًا عن متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامها للبدء في تجهيزها وتأثيثها من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتغيير واقعهم إلى الأفضل طبقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.



جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة المهندس أحمد حسن بالوحدة المركزية لحياة كريمة بمجلس الوزراء واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المكتب الاستشاري لإدارة ومتابعة مشروعات حياة كريمة والمهندس محمد ماهر منسق المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات بالمديريات الخدمية المختلفة ومسئولي الهيئات والقطاعات وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.



واستعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات "الكهرباء - الصرف الصحي - مياه الشرب - الصحة - المجمعات الخدمية والزراعية - الغاز - الاتصالات - الطرق - تبطين الترع - الوحدات الاجتماعية" للوقوف على آخر الأعمال بها ومعدلات التنفيذ وما تم نهوه منها ونسب التنفيذ في المشروعات الجاري العمل بها ورصد الاحتياجات الحتمية لها مع انتهاء العمل بعدد من المشروعات واقتراب دخولها الخدمة.



وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين، مشدداً على سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التي تم الانتهاء منها وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التي بلغت نسب تنفيذ عالية.



وأوضح اللواء عصام سعد، أن أسيوط تشهد تنفيذ 2000 مشروعًا في جميع القطاعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة تصل إلى 44 مليار جنيه، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع موجها جميع مسئولي القطاعات الخدمية بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ والإنـجاز وتذليل معوقات سير الأعمال إن وجدت وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.



يذكر أن محافظ أسيوط عقد العديد من الاجتماعات الدورية فضلا عن جولاته الميدانية في إطار متابعة المستمرة لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير وتنمية 149 قرية و894 تابع بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة للوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم ومراجعة موقف المشروعات القائمة التى تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصرى عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على كافة المستويات مع توفير مختلف الخدمات والمرافق.

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