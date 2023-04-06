الكورة في رمضان.. الأهلي يهزم المصري بهدفين في مباراة مؤجلة ببطولة الدوري عام 2021

فاز الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة الموجلة من الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري التي أقيمت يوم 15 رمضان الموافق 27 أبريل عام 2021 على استاد الإسكندرية.

بدأت المباراة بهجوم للأهلي عن طريق تحركات محمد شريف ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وفي الدقيقة الثانية مرر محمد مجدي أفشة كرة عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأس فوق العارضة.. بعدها تسلم حسين الشحات تمريرة سحرية من أفشة وراوغ الحارس لكن الكرة إبتعدت عنه وضاعت الفرصة.

في الدقيقة 11 تلقى محمد شريف تمريرة طويلة في عمق دفاع المصري وانطلق بالكرة وراوغ الحارس الذي إصطدم بزميله أحمد شوشة لتتهيأ الكرة مجددًا أمام شريف الذي سددها داخل المرمى مسجلًا الهدف الأول الذي احتسبه الحكم محمد الحنفي بعد اللجوء لتقنية الفيديو والتأكد من عدم تسلل محمد شريف.

بعد الهدف نشط المصري ولاحت له فرصتان الأولى من رأسية أحمد جمعة في الدقيقة 16 وأنقذ محمد الشناوي الفرصة الثانية في الدقيقة 18.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ومن هجمة منظمة من الناحية اليسرى وصلت الكرة إلى عمر كمال عبدالواحد الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للمصري.

في بداية الشوط الثاني أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تغييرين بنزول طاهر محمد طاهر وأليو ديانج بدلا من محمود كهربا وأحمد رمضان بيكهام وفي الدقيقة 50 تدخل محمد الشناوي وأنقذ كرة خطرة من أمام عمر كمال عبدالواحد وكاد الأهلي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عندما تسلم طاهر محمد طاهر الكرة في الجانب الأيسر وتقدم إلى منطقة الجزاء وراوغ كريم العراقي وسدد فوق العارضة.

في الدقيقة 63 مرر حسين الشحات الكرة إلى أكرم توفيق الذي مررها عرضية لمحمد شريف الذي سددها ببطن القدم داخل المرمى مسجلًا هدف فوز الأهلي.

الهدف منح الأهلي السيطرة الكاملة داخل المستطيل الأخضر وكاد طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 لكن حارس المصري تدخل وأبعد الكرة لركلة ركنية وبعدها لاحت فرصة أخرى لحسين الشحات لكن دفاع المصري أنقذ الموقف .

أجري موسيماني التغييرين الثالث والرابع في الدقيقة 70 بنزول مروان محسن ومحمد هاني بدلا من حسين الشحات ومحمد شريف وفي الدقيقة 84 لعب صلاح محسن بدلا من أكرم توفيق وكاد طاهر محمد طاهر أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 90 بعدما انفرد من وسط الملعب وراوغ حارس المصري لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2/1.

مثل الأهلي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام "أليو ديانج ق 46" ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات "محمد هاني ق 70" وعمرو السولية وأكرم توفيق "صلاح محسن ق 84" ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا "طاهر محمد طاهر ق 46" ومحمد شريف "مروان محسن ق 70".