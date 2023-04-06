الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق هائل بعشش المليحة في حدائق القبة

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل، شب داخل عدد من العشش السكنية، بمنطقة المليحة بحدائق القبة، دون وقوع خسائر بشرية. 

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات الحماية المدنية، مفادها نشوب حريق داخل عدد من العشش بمنطقة المليحة بحدائق القبة. 

وعلى الفور دفع رجال الحماية المدنية بعربات الإطفاء لموقع الحريق، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط النيران، ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت عملية السيطرة على النيران، دون وقوع خسائر بشرية.

الحماية المدنية حريق منطقة المليحة بحدائق القبة حدائق القبة

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