الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج لحجاج الجمعيات الأهلية: التزموا بالتعليمات الصحية واصطحبوا أدويتكم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

طالبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، جميع حجاج الجمعيات الأهلية المسافرين بأهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكل التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كل الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وأكدت القباج خلال إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م، أنه تم التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقًا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

ولفتت إلى أنه تم البدء في تلقي عروض أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج والتفاوض وإنهاء إجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية فقد تم وضع معايير من قبل مجلس الأمناء لتنظيم عدد 3 برامج للحج الأول فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، الثاني فنادق أربعة نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي، أما المستوى الثالث فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي.

نيفين القباج وزيرة التضامن حجاج الجمعيات الأهلية الأدوية الشخصية رحلة الحج المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وزارة الأوقاف

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