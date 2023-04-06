تعرف على موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد البشارة المجيد

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية غدًا، وهو أحد الأعياد السنوية في الكنيسة بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع أحتفالات عيد البشارة المجيد وجمعة ختام الصوم الكبير.

وقررت اللجنة الطقسية بالمجمع المقدس الاحتفال بعيد البشارة 2023/4/7م يوم جمعة ختام الصوم على أن تُرحل نبوات يوم الجمعة ليوم الخميس السابق للعيد. ويُصلى القُداس حتى الساعة التاسعة قبل الغروب، وتُصلى عشية عيد البشارة الخميس ليلا، ويُصلى القنديل العام صباح الجمعة باللحن الفرايحي، ويُصلى قُداس عيد البشارة بلحن الفرح صباحا أيضا لأنه أصل الأعياد.



ماهي الأعياد السيدية؟



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: «البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد ويحل في7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».

أما عن الأعياد السيدية الصغرى، فتشمل: «عيد الختان 6 طوبة، وعيد دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير، وعيد دخول السيد المسيح أرض مصر 24 بشنس، وعيد عرس قانا الجليل 13 طوبة، التجلي 13 مسرى، وخميس العهد، وأحد توما الثامن من القيامة».

ما هو عيد البشارة؟

عيد البشارة هو وأصل الأعياد المسيحية، وأولها، إذ يرمز إلى ذكرى تبشير السيدة العذراء بحبلها بالسيد المسيح ويسمى أول الأعياد لأن لولا البشارة ما كان ميلاد المسيح وما كانت المسيحية.

وعيد البشارة هو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.